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Велика трагедія: Ліля Подкопаєва розповіла про стосунки з кумою-запроданкою Ані Лорак

16:33 10 квітня 2024
Маленька хрещениця Ані Лорак з мамою

Українська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва зізналася, що з початку повномасштабного вторгнення перестала спілкуватися із кумою-співачкою Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк).

Про це відома спортсменка сказала в коментарі виданню Oboz.

Майстриня спорту зізнається, раніше вважала співачку близькою подругою, а нині така втрата стала для неї трагедією.

Особливо після того, як у лютому 2024 року Кароліна подала документи на отримання російського громадянства та досі уникає розмов про напад росії на Україну.

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Як відомо, Ані Лорак — хрещена мама старшої доньки Подкопаєвої Кароліни, але тему зросійщення співачки дитина оминає.

За словами спортсменки, їй прикро знати, що близька людина зрадила свою Батьківщину і вирішила шукати кращої долі на чужині.

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«Втрата близької людини, подруги — це певного роду трагедія. Але найбільшою трагедією вважаю те, як українка Кароліна Куєк повела себе по відношенню до Батьківщини — до країни, де вона народилася і зростала. Зараз вона знайшла для себе нову батьківщину та нове коло спілкування. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну наше спілкування припинилося, і мені дуже прикро, що вона зробила саме такий вибір», — сказала вона.

Подкопаєва зазначила, що діти зазвичай оминають розмов про своїх хрещених батьків, які обрали для себе «русскій мір»: «Кароліна не запитує мене, тому що розуміє — це болюча тема, вона якось делікатно це обходить. Хочу сказати, що і у Вадима [старший 18-річний син] хрещений живе в москві, дуже давно не виходить на зв'язок, ще до повномасштабного вторгнення. Можливо, діти між собою щось обговорювали, але мене вони не запитують».

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А тим часом колишня українка Таїсія Повалій публічно хизувалася російським паспортом на псевдовиборах путіна.

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