Цинізму немає межі: Лорак поспівчувала «дорогим росіянам» через теракт і заодно анонсувала свій концерт
Співачка Ані Лорак, уродженка Кіцмані Чернівецької області, знову вразила цинічною заявою. Артистка, яка продала рідну країну за криваві рублі, висловила співчуття громадянам рф, які загинули під час стрілянини у «Крокус Сіті Холл» у Підмосков'ї. При цьому у своєму дописі в соцмережі не згадала ні словом про війну в Україні.
«Мої дорогі. Немає слів, щоб описати почуття від того, що відбулося у нашому улюбленому „Крокус Сіті Холл“. Мої співчуття всім сім'ям, які зачепила ця трагедія. Якнайшвидшого одужання постраждалим, — зазначила Лорак у публікації. — Наш концерт, запланований на 19 квітня, буде перенесено. Найближчим часом організатори повідомлять нову дату і майданчик. Слідкуйте за анонсами. Бережіть себе і своїх близьких».
Додамо, що Лорак, яка нещодавно подала документи на отримання російського громадянства, мовчить про звірства російських окупантів в Україні. Натомість називає себе «голубом миру», який дарує свою музику без кордонів.
«ФАКТИ» вже повідомляли, що концерту Лорак у «Крокус Сіті Хол» завадив теракт.180
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