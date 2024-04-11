Гол ексфутболіста збірної України допоміг його команді розгромити клуб росіянина, який відсидів у в'язниці (відео)

Колишній футболіст збірної України Роман Безус, який оформив хет-трик у єврокубковому матчі, продовжує феєрити у складі «Омонії», забивши 14-й м'яч у сезоні.

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У першому півфінальному поєдинку Кубка Кіпру команда з Нікосії розгромила в гостях «Аріс», за який виступає ексфутболіст збірної росії Андрій Кокорін, котрий відсидів 11 місяців у в'язниці, — 3:0.

Українець вивів «Омонію» вперед на 29-й хвилині. «Аріс» намагався відігратися, але на 42-й хвилині залишився у меншості. Розіграти зайвого команді українця проблем не склало. Голи Семеду (50-а) та Аліума (90-а) призвели до розгрому. До речі, гості могли перемогти і з більшим рахунком, але на 48-й хвилині не реалізували пенальті.

Півфінальний поєдинок у відповідь відбудеться 17 квітня.

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Зазначимо, що цього сезону 33-річний Роман Безус у всіх офіційних турнірах провів за «Омонію», яка посідає в чемпіонаті країни третє місце, 37 матчів, забив 14 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону Роман Безус став володарем Кубка Кіпру.

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Фото ФК «Омонія»

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