Гол ексфутболіста збірної України допоміг його команді розгромити клуб росіянина, який відсидів у в'язниці (відео)
Колишній футболіст збірної України Роман Безус, який оформив хет-трик у єврокубковому матчі, продовжує феєрити у складі «Омонії», забивши 14-й м'яч у сезоні.
У першому півфінальному поєдинку Кубка Кіпру команда з Нікосії розгромила в гостях «Аріс», за який виступає ексфутболіст збірної росії Андрій Кокорін, котрий відсидів 11 місяців у в'язниці, — 3:0.
Українець вивів «Омонію» вперед на 29-й хвилині. «Аріс» намагався відігратися, але на 42-й хвилині залишився у меншості. Розіграти зайвого команді українця проблем не склало. Голи Семеду (50-а) та Аліума (90-а) призвели до розгрому. До речі, гості могли перемогти і з більшим рахунком, але на 48-й хвилині не реалізували пенальті.
Півфінальний поєдинок у відповідь відбудеться 17 квітня.
Зазначимо, що цього сезону 33-річний Роман Безус у всіх офіційних турнірах провів за «Омонію», яка посідає в чемпіонаті країни третє місце, 37 матчів, забив 14 м'ячів і віддав 9 результативних передач.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону Роман Безус став володарем Кубка Кіпру.
Фото ФК «Омонія»151
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