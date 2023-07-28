Українець Безус із першим у кар'єрі хет-триком став героєм матчу Ліги конференцій (відео)

Ексфутболіст збірної України Роман Безус, який став володарем Кубка Кіпру в минулому сезоні, влаштував справжню феєрію в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де «Ворскла» на 90+3-й хвилині вирвала перемогу у грузинської «Діли».

32-річний уродженець Кременчука вийшов у стартовому складі «Омонії» у гостьовому поєдинку проти азербайджанської «Габали». Господарі швидко відкрили рахунок, але двома реалізованими штрафними ударами Роман не лише зрівняв рахунок, а й вивів свою команду вперед. «Габала» змогла відігратися, але останнє слово все ж таки залишилося за кіпрською командою — Безус реалізував пенальті та оформив хет-трик, який став для нього першим у кар'єрі.

Перший гол Безуса

Roman Bezus with belter as Omonoia рівна швидкості в Gabala. 1−1.

Gabala — Omonia

goal freekick @FootballReprt pic.twitter.com/m4K2Iqwxji July 27, 2023

Другий гол Безуса

Третій гол Безуса

Roman Bezus gets his hat-trick from the spot to retake the lead!

@FootColic pic.twitter.com/wSamO5Lajl July 27, 2023

Додамо, що матч-відповідь пройде 3 серпня в Нікосії. У разі проходу клуб українського футболіста зустрінеться у наступному раунді з переможцем пари «Мідт'юлланд» (Данія) — «Прогрес» (Люксембург).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» прикрою поразкою дебютував у Лізі чемпіонів.

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