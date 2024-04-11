Під час нічної масованої атаки з повітря під ударами ворога перебувала критична інфраструктура Україні у кількох областях, у тому числій й на Київщині.

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В Укренерго повідомляли, що ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції компанії та об'єкти генерації. На Харківщині ввели графіки аварійних відключень, в інших регіонах обмеження споживання не застосовуються.

Тим часом в російських ЗМІ почало активно поширюватися відео з палаючим об'єктом. Стверджувалося, що це Трипільська ТЕС, що під Києвом. Спочатку її поширив екснардеп Ігор Мосійчук, а згодом підхопили і українські тг-канали.

У той же час мер Українки, що на Київщині, Олександр Туренко звертався до громади із закликом щільно зачинити вікна в оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння, зарядити всі пристрої, зробити максимальні запаси води.

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Потужність Трипільської ТЕС становить близько 57%. Це енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Воно розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

До речі, в статтю на українській Вікіпедії хтось вже встиг внести правку про знищення ТЕС.

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Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», інформацію про знищення ТЕС російськими ударами підтвердили в «Центренерго».

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«Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі», — повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

22 березня 2024 року повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації.

Також вранці ворог атакував два українські газосховища. В «Нафтогазі» кажуть, що фахівці займаються ліквідацією наслідків і що сховища продовжують працювати.

Нагадаємо, що протягом ночі ворог запустив по Україні більше 80 повітряних цілей, у тому числій балістичні та аеробалістичні ракети. ППО збила 57 дронів та ракет різного типу.

Фото — скріншот

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