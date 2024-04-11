«Вилизує мої сльози»: популярна акторка про свою психологічну підтримку

Популярна акторка Надія Хільська, яка втратила на війні чоловіка, актора Олексія Хільського, розказала, що допомагає їй триматися емоційно. Надія активно знімається у серіалах і зізнається, що робота відволікає її від важких думок. Навіть, автори серіалу «Обіцянка Богу» спеціально для Хильської адаптували роль її героїні.

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Надія Хільська з донькою та собаками - мопсом Монро та шпіцом Міні

- Вдячна за те, що маю можливість працювати, — розказала «ФАКТАМ» Надія. — Хоча після загибелі Олексія мені здавалося, що я не зможу більше займатись своєю професію. Просто не було на це сил. Триматися мені допомагають і наші з донькою домашні улюбленці — мопс Монро та шпіц Міні. Монро ми з донькою подарували Олексію дев’ять років тому на день народження. Він мріяв саме про мопса. А шпіц у нас з’явився вже під час повномасштабного вторгнення, коли ми з донькою перебували у селі недалеко від Чернівців. Мопсики не дуже тактильні, такі, як маленький «бульдозер». А шпіц дуже ніжний. Весь час біля мене. І це реально дуже заспокоює, змушує посміхатись. Тільки я починаю плакати, як Міні тут же прибігає. Цілує, вилізує мої сльози. Навіть, не можу передати ці емоції.

Нещодавно на фронті загинув популярний актор Андрій Доманський.

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«ФАКТИ» писали, що на війні загинув актор, який зіграв у картині «Носоріг», Євген Світличний.

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