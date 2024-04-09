На війні загинув український актор Андрій Доманський

Війна забрала життя ще одного талановитого українського актора. На фронті загинув провідний актор Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги Андрій Доманський. Трагічну звістку повідомили на сторінці театру у Facebook.

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«Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе. Майже 25 років ти служив театру. Тобою зіграно понад 40 яскравих ролей. Завжди був надійним партнером. А від початку повномасштабної війни став надійним захисником», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Андрій Доманський пішов захищати країну від російських загарбників добровольцем.

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Прощання з героєм відбудеться завтра, 10 квітня, о 12:00 в фойє театру.

У коментарях шанувальники творчості Андрія Доманського, його земляки, просто вдячні українці, вшановують памʼять героя та висловлюють співчуття рідним.

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Раніше стало відомо про те, що на війні загинув український журналіст, колишний редактор телеканалу СТБ і ведучий Kyiv Live Петро Цурукін, який служив у лавах ЗСУ з 2023 році. Воїнові було 33 роки. Від літа його вважали зниклим без вісти.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Влад Никитюк розказав про батьків в окупації, загибель брата та свій тривожний стан.

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Фото: facebook.com/TeatrZhitomir

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