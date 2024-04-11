Кримські колаборанти скаржаться на нестачу лікарів: що відбувається

Підконтрольні ворогам «кримські медіа» опублікували чергову публічну скаргу Євгена Крутікова, який перебуває на посаді «директора медичного інституту» та «члена громадської палати» окупантів. Він заявив, що на півострові не вистачає лікарів швидкої допомоги та педіатрів, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. Раніше повідомлялося про спалах кору на окупованому півострові.

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«Крутиков вкотре запропонував закріплювати у державних лікарнях молодих лікарів після випуску з університету. Втім, подібні ініціативи він озвучує періодично, і для нього вони є не більш ніж струсом повітря. Очевидно, що перетікання бюджетників на престижні та грошові професії типу стоматологів і венерологів в установі Крутикова давно поставлено на потік, з відповідною винагородою за висхідною, включаючи, природно, і фейкового директора».

У 2021 році, нагадують аналітики асоціації, Крутиков констатував, що при випуску кримських лікарів у 1000 осіб на рік на півострові вистачає лише косметологів та стоматологів. За фактом дефіцит лікарів у Криму загальновідомий і без чергових одкровень директора, і очевидно, що особисто його стан справ цілком влаштовує.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в окупованому Криму ціни б’ють рекорди, зокрема і на ліки.

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