Окупанти вдарили балістикою по Миколаєву: багато жертв (відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 11 квітня вдень ворог підступно вдарив по Миколаєву. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Підступно вдарив серед дня по Миколаєву. За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», внаслідок російської атаки вранці 11 квітня була знищена Трипільська ТЕС в Київській області.

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