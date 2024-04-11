НМТ-2024: реєстрацію закінчено, внести зміни можна лише до 15 квітня

11 квітня — останній день реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). В Українському центрі оцінювання якості освіти порадили потенційним вступникам не зволікати.

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Там нагадали: щоб зареєструватися, вступнику/вступниці потрібно за допомогою спеціального сервісу на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створити персональний кабінет і виконати в ньому такі дії:

• вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де він / вона планує проходити НМТ;

• завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

• надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

«Звертаємо особливу увагу на таке: якщо вступник/вступниця не натисне на кнопку „Надіслати на обробку“, регіональний центр оцінювання якості освіти не зможе опрацювати внесеної ним/нею інформації, тож його/її не буде зареєстровано для участі в НМТ. Також зауважимо, що в разі завантаження скриншота електронної копії документа в мобільному застосунку Дія замість сканкопії або фотокопії документа, що посвідчує особу, або завантаження копії документа, що підтверджує інформацію про освіту, який не відповідає вимогам, йому/їй буде повідомлено про потребу виправити недоліки й зазначено їх перелік. Усунути помилки й повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно буде якнайшвидше, але не пізніше 15 квітня», — повідомили у відомстві.

Там зазначили, що якщо вступник/вступниця не усуне недоліків, на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів вказав регіональний центр оцінювання якості освіти, йому/їй буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

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«Так само до 15 квітня в персональному кабінеті вступник/вступниця матиме змогу змінити навчальний предмет додаткового блоку, з якого він/вона бажає пройти тестування, чи населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ, чи вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії. У рубриці „Процедура реєстрації“ докладно описано, як зареєструватися, які документи потрібно підготувати й вимоги до їх завантаження, як перевірити стан опрацювання реєстраційних документів, як унести зміни до реєстраційних даних, що робити, якщо відмовлено в реєстрації, тощо», — повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як писали «ФАКТИ», у 2024 році НМТ вперше проведуть за кордоном.

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