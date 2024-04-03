У 2024 році НМТ вперше проведуть за кордоном

В Україні нещодавно стартувала реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Цьогоріч НМТ буде проведений також поза межами України. Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном створять у 57 містах 32 країн. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України в Telegram.

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«Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО. Зокрема, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція», — йдеться у повідомленні.

У відомстві звернули увагу, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена.

«Якщо усі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору. Якщо ви обрали місце проведення, але знайшли зручнішу локацію, то до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити вибір у персональному кабінеті», — повідомили в міністерстві.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Міносвіти затвердили календар проведення НМТ.

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