38.48 / 39.00 42.05 / 42.76
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Тепер без «папірців»: в Україні стартувала реєстрація на НМТ

11:27 14 березня 2024
Реєстрація кабінету абітурієнта

Відсьогодні, 14 березня, в Україні розпочинається реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Як повідомили у Міністерстві освіти і науки, триватиме вона до 11 квітня включно.

Також у відомстві відзначили, що цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

Тож вступникам за допомогою спеціального сервісу потрібно буде самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу) та виконати в кабінеті такі дії:

  • вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років»;
  • зазначити (за необхідності) потребу у створенні особливих/спеціальних умов;
  • вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де абітурієнт планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;
  • завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
  • надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Нагадаємо, що раніше в Мінцифри анонсували запуск послуги в «Дії» з отримання доступу до документів про освітній фах. За словами віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, умовами надання цієї онлайн-послуги є наявність громадянства України та верифікованого податкового номера.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
103

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Віщунка добрих новин

«Почнеться ера процвітання»: дуже скоро 4 знаки Зодіаку покращать фінансове становище

На місці подій

Зросла кількість жертв удару дронів по Сумах (фото, відео)

каструля із нержавійки

Як чистити каструлі з нержавіючої сталі: ефективні та бюджетні способи

Народжена для радості

Перший весняний молодик принесе добрі гроші: чиє життя значно покращиться з 11 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту