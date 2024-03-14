Тепер без «папірців»: в Україні стартувала реєстрація на НМТ

Відсьогодні, 14 березня, в Україні розпочинається реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Як повідомили у Міністерстві освіти і науки, триватиме вона до 11 квітня включно.

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Також у відомстві відзначили, що цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

Тож вступникам за допомогою спеціального сервісу потрібно буде самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу) та виконати в кабінеті такі дії:

вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років»;

зазначити (за необхідності) потребу у створенні особливих/спеціальних умов;

вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де абітурієнт планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Нагадаємо, що раніше в Мінцифри анонсували запуск послуги в «Дії» з отримання доступу до документів про освітній фах. За словами віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, умовами надання цієї онлайн-послуги є наявність громадянства України та верифікованого податкового номера.

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