«Це низько!»: фанати Тіни Кароль розлютили Дана Балана своїми «підозрами»

Відомий молдовський співак Дан Балан різко прокоментував чутки про роман із українською співачкою Тіною Кароль. Він уперше за довгий час публічно висловився про екс-колегу по шоу «Голос країни», з якою йому приписували романічні стосунки. Дан Балан зізнався, що вже два роки не спілкується з українською артисткою і жорстко звернувся до фан-спільноти DanTina, яка, за його словами, «тероризує його сім'ю», пише NV.

ВІДЕО ДНЯ

«Я хочу звернутися до групи DanTina, яка тероризує мою сім'ю, друзів і близьке оточення: це низько! Як я вам говорив кілька років тому: нас із Тіною не пов’язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, роблять вашу спільноту небезпечною для суспільства. Прокиньтеся і займіться своїми життями, приділіть краще час своїй сім'ї, і не витрачайте його на цей безглуздий негатив і жорстокість. Вірю, що у вас залишилося щось добре», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Дан Балан на своєму концерті підтримав Україну.

РЕКЛАМА

96

Читайте нас у Facebook