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«Сподіваюся, кияни не відчують»: у «Центренерго» заявили, що роботу Трипільської ТЕС буде відновлено після ураження російськими ракетами

19:38 11 квітня 2024
Трипільська ТЕС

Орієнтовні терміни відновлення Трипільської ТЕС після російської атаки є, але назвати їх поки що не можна. Про це сказав голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота в етері телемарафону.

«Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні наслідків. Але це вже питання не тільки до нас, а всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що ситуація стабільна», — вказав він.

Теплова генерація є маневреною, і її значення відчувається у піках споживання електроенергії. Маневрена генерація задовольняє попит тоді, коли інші генерації не можуть цього зробити.

«Не вітер, не сонце, не гідро, а от теплогенерація це може робити. Ну, на жаль, на сьогодні вже не може», — пояснив Гота.

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У серпні 2023 році була схожа ситуація. Тоді ж блоки не були зруйновані, але були зупинені й не здатні до роботи.

«І ми за декілька місяців вже входили в зиму майже з максимальною потужністю. Тому ми знаємо як відновлювати з нуля та орієнтовні терміни. Але назвати ці терміни не можу в силу об'єктивних причин», — сказав Гота.

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Як повідомляє Defense Express, під час удару по Трипільській ТЕС ворог застосував свої нові крилаті ракети Х-69. Про це говорять знайдені уламки цієї ракети. Попри те, що ця ракета дозвукова та має меншу бойову частину ніж «гіперзвуковий» Х-47М2 «Кинджал», використання рф саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, як це не дивно, можливо вважати гіршою ситуацією.

Як писали «ФАКТИ», раніше Гота заявив, що «масштаби руйнувань — жахливі», а ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації.

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