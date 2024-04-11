«Сподіваюся, кияни не відчують»: у «Центренерго» заявили, що роботу Трипільської ТЕС буде відновлено після ураження російськими ракетами

Орієнтовні терміни відновлення Трипільської ТЕС після російської атаки є, але назвати їх поки що не можна. Про це сказав голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота в етері телемарафону.

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«Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні наслідків. Але це вже питання не тільки до нас, а всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що ситуація стабільна», — вказав він.

Теплова генерація є маневреною, і її значення відчувається у піках споживання електроенергії. Маневрена генерація задовольняє попит тоді, коли інші генерації не можуть цього зробити.

«Не вітер, не сонце, не гідро, а от теплогенерація це може робити. Ну, на жаль, на сьогодні вже не може», — пояснив Гота.

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У серпні 2023 році була схожа ситуація. Тоді ж блоки не були зруйновані, але були зупинені й не здатні до роботи.

«І ми за декілька місяців вже входили в зиму майже з максимальною потужністю. Тому ми знаємо як відновлювати з нуля та орієнтовні терміни. Але назвати ці терміни не можу в силу об'єктивних причин», — сказав Гота.

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Як повідомляє Defense Express, під час удару по Трипільській ТЕС ворог застосував свої нові крилаті ракети Х-69. Про це говорять знайдені уламки цієї ракети. Попри те, що ця ракета дозвукова та має меншу бойову частину ніж «гіперзвуковий» Х-47М2 «Кинджал», використання рф саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, як це не дивно, можливо вважати гіршою ситуацією.

Як писали «ФАКТИ», раніше Гота заявив, що «масштаби руйнувань — жахливі», а ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації.

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