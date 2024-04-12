Діти зірки «Баварії» та збірної Англії Харрі Кейна потрапили в автомобільну аварію (фото)

Троє з чотирьох дітей капітана збірної Англії Харі Кейна, за перехід якого з «Тоттенхема» «Баварія» заплатила 120 млн доларів, опинилися в лікарні після автомобільної аварії в Мюнхені, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, автомобіль Mercedes Vito із 3-річним Харрі Луї, 5-річною Вів'єн Джейн та 7-річною Айві Джейн зіткнувся з Renault, на якому 20-річний водій намагався повернути на швидкісну автомагістраль.

На щастя, діти найкращого бомбардира збірної Англії серйозно не постраждали. Їх доправили на «швидкій» до лікарні аби перестрахуватися.

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Примітно, що на момент ДТП Кейн перебував у Лондоні, де «Баварія» зіграла внічию з «Арсеналом» у матчі ¼ фіналу Ліги чемпіонів (2:2). Тому побачити дітей форвард зміг лише після повернення до Мюнхена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан збірної Англії Харрі Кейн вчетверте став батьком.

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Фото FA, bild. de

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