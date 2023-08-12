Капітан збірної Англії перейшов до «Баварії» за 120 млн доларів (фото, відео)

30-річний форвард збірної Англії Харрі Кейн, який забив у прощальному матчі Андрія Пятова чотири м'ячі «Шахтарю», перейшов до мюнхенської «Баварії».

Лондонський «Тоттенхем», у системі якого футболіст перебував з 2004 року, отримає за свого бомбардира 100 млн доларів плюс 20 млн в якості бонусів, а зарплата самого футболіста становитиме 527 тисяч в американській валюті на тиждень. У «Баварії» Харрі виступатиме під 9-м номером та зможе дебютувати вже сьогодні, коли мюнхенці зіграють із «Лейпцигом» за Суперкубок Німеччини.

«Мені сумно залишати клуб, у якому я провів майже 20 років свого життя, від 11-річного хлопчика до 30-річного чоловіка, — зворушливо попрощався Харрі з клубом та його вболівальниками на своїй сторінці в Instagram. — У «Тоттенхемі» у мене було дуже багато чудових моментів та особливих спогадів, які я пам'ятатиму завжди. Це слова подяки всім моїм партнерам, які оточували мене протягом усіх цих років, усім тренерам та кожному працівнику клубу — від вантажника до кухаря. У мене були особливі стосунки з багатьма людьми.

І найбільша подяка вам, фанатам «Тоттенхема». З того моменту, як я почав грати, я став одним із вас, і віддав усе, що міг, щоб ви пишалися мною та намагався подарувати вам якнайбільше особливих моментів та спогадів, які, сподіваюся, залишаться назавжди.

Я відчув, що прийшов час йти. Я не хотів йти посеред сезону на тлі чуток про невизначене майбутнє. Ви знаєте, що новому тренеру та гравцям важливо сконцентруватися, щоб повернути «Тоттенхем» на високі позиції та боротися за трофеї. Тому я бажаю удачі Енджі Постекоглу та всім хлопцям. Тепер я дивитимуся матчі «Тоттенхема» з фанатської точки зору та дуже сподіваюся, що команда буде успішною".

Зазначимо, що за роки виступів у «Тоттенхемі» Харрі не завоював жодного трофея, хоча тричі грав у фіналах — двічі у Кубку Ліги (поразки від «Челсі» — 0:2 у 2015-му та «Манчестер Сіті» — 0:1 у 2021-му) та один раз у Лізі чемпіонів (поразка від «Ліверпуля» — 0:2 у 2019-му). Загалом у складі «шпор» Кейн провів 435 матчів та забив 280 м'ячів у всіх турнірах.

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