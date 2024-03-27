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Оголосили порядок виступів учасників півфіналів «Євробачення-2024»: під яким номером виступить Україна

10:21 27 березня 2024
Сцена Євробачення

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», яке відбудеться в травні в Мальме (Швеції), оголосили порядок виступів учасників півфіналів «Євробачення-2024». Представники України alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria вийдуть на сцену під номером п’ять — після Великобританії та перед Польщею.

За новими правилами країни-засновниці конкурсу також представлять свої пісні. Зокрема, у першому півфіналі також виступлять Німеччина та Швеція.

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Нагадаємо, 68-й конкурс «Євробачення» пройде у Мальме. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, грандфінал — 11. Цьогоріч організатори змінили правила конкурсу. Окрім того, що представники країн-засновниць конкурсу та минулорічного переможця представлять свої номери у півфіналах, є зміни і в голосуванні.

Членів національного журі України цьогоріч обирають в Дії.

За прогнозами букмекерів alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria мають високі шанси на перемогу.

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Фото: eurovision.tv

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