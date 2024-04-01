alyona alyona і Jerry Heil посунули в рейтингу після пре-паті «Євробачення»

У Мадриді відбулася перша традиційна вечірка учасників пісенного конкурсу «Євробачення-2024», який відбудеться у травні в Мальме (Швеція). У пре-паті взяли участь і представниці України — співачки alyona alyona та Jerry Heil. Вони представили свою пісню Teresa & Maria, познайомилися з учасниками з інших країн — цьогоріч їх 37.

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Також на вечірку завітала солістка українського гурту «Go_A» Катерина Павленко, яка представляла Україну на «Євробаченні-2021».

Після вечірки букмекери оновили свої прогнози щодо можливого переможця. Після впевненого лідерства alyona alyona та Jerry Heil посунулися вниз турнірної таблиці. Наразі дівчата посідають четверте місце. Такий самий результат мають Нідерланди. Трек Europapa від Joost Klein є одним із найпопулярніших на офіційному YouTube-каналі «Євробачення».

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Лідером залишається представник Хорватії Baby Lasagna із запальною піснею Rim Tim Tagi Dim. Шанси на його перемогу становлять 17%.

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Друге місце посідає представниця Італії Angelina Mango з піснею La noia (14%).

Третє — молодий співак Nemo з композицією The Code зі Швейцарії.

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Нагадаємо, представники України виступлять у першому півфіналі під номером 5. Цьогоріч організатори «Євробачення» змінили правила участі у фіналі та голосування.

В Дії вже розпочалося голосування за склад національного журі України.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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