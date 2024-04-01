38.94 / 39.45 42.20 / 42.86
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

alyona alyona і Jerry Heil посунули в рейтингу після пре-паті «Євробачення»

15:04 1 квітня 2024
alyona alyona і Jerry Heil

У Мадриді відбулася перша традиційна вечірка учасників пісенного конкурсу «Євробачення-2024», який відбудеться у травні в Мальме (Швеція). У пре-паті взяли участь і представниці України — співачки alyona alyona та Jerry Heil. Вони представили свою пісню Teresa & Maria, познайомилися з учасниками з інших країн — цьогоріч їх 37.

Також на вечірку завітала солістка українського гурту «Go_A» Катерина Павленко, яка представляла Україну на «Євробаченні-2021».

Після вечірки букмекери оновили свої прогнози щодо можливого переможця. Після впевненого лідерства alyona alyona та Jerry Heil посунулися вниз турнірної таблиці. Наразі дівчата посідають четверте місце. Такий самий результат мають Нідерланди. Трек Europapa від Joost Klein є одним із найпопулярніших на офіційному YouTube-каналі «Євробачення».

РЕКЛАМА

Лідером залишається представник Хорватії Baby Lasagna із запальною піснею Rim Tim Tagi Dim. Шанси на його перемогу становлять 17%.

РЕКЛАМА

Друге місце посідає представниця Італії Angelina Mango з піснею La noia (14%).

Третє — молодий співак Nemo з композицією The Code зі Швейцарії.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, представники України виступлять у першому півфіналі під номером 5. Цьогоріч організатори «Євробачення» змінили правила участі у фіналі та голосування.

В Дії вже розпочалося голосування за склад національного журі України.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

184

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тюль на вікні

Як прати тюль, щоб він був білосніжним: секрети досвідчених господинь

Гривні

Пенсіонерам недодали обіцяні 5% індексації: чи варто чекати виплат

Таролог

На Козорогів чекають грандіозні зміни у житті, а на Раків — нові можливості: гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 квітня

салат

Пісний салат з оселедцем: обов’язково стане вашим улюбленим

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту