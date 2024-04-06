Принц Гаррі чітко висловив свою позицію про те, що хоче приїхати у Велику Британію, щоб бути «в гущі подій», відвідуючи королівські заходи, стверджує королівський коментатор Натан Кей.

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Готуючись до 10-ї річниці «Ігор Нескорених», якими опікується Гаррі, принц має намір 8 травня виголосити промову на честь цієї події в соборі Святого Павла в Лондоні, пише видання express.co.

«Гранати летять густо і швидко з-за океану вже багато років, але Сассекському, здається, все ще не терпиться прокласти собі шлях назад до Британії, подобається нам це чи ні», — зазначається в публікації.

Кажуть, що Меган приєднається до Гаррі під час його наступного візиту до Великобританії, попри розповіді про те, що вона ніколи не відчувала себе в Лондоні як вдома і ніколи більше не хоче ступати на ту землю.

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Письменник Том Квінн, яки й написав кілька книжок про королівську сім'ю, вважає, що Гаррі, швидше за все, приїде до Великобританії, оскільки відсутність на заході може підкреслити його напружені стосунки з братом, принцом Вільямом.

У розмові з The Mirror Квінн сказав: «Якщо не буде великого розладу, Гаррі, безумовно, повернеться до Великої Британії на „Ігри Нескорених“ у травні, це його дітище. Якщо він вирішить не приїжджати, доведеться пояснювати, тому що всі подумають, що він не хоче відчувати незручність від зустрічі з братом».

Принц також поділився своїми думками про повернення до Великої Британії у програмі «Доброго ранку, Америко». Під час інтерв'ю він не коментував онкологічний діагноз у свого батька, короля Чарльза, але сказав: «У мене заплановані поїздки до Великобританії, тож я буду приїжджати і бачити свою сім'ю якомога частіше».

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Раніше експерт пояснив причини падіння популярності Меган та Гаррі.

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