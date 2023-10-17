Жахлива помста Віндзорів: як королівська родина висміяла Меган Маркл у день її весілля

Попри те, що стосунки між Меган Маркл та королівською родиною Великобританії стали натягнутими не так давно, ще у 2018 році неприязнь Віндзорів, іменитих родичів Гаррі, дала вперше про себе знати. Вони відігралися на виборі машини для весілля Гаррі та Меган.

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Саме весілля відбулося 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія, пишуть британські ЗМІ.

Вважається, що Меган зі своєю матір'ю Дорією в день весілля їхала до місця церемонії на Роллс-Ройсі. Все б нічого, але у 1972 році цей автомобіль уже використовувався для перевезення нині покійної Уолліс Сімпсон на похорон її чоловіка принца Едуарда. Крім того, похорони відбувалися в тій же каплиці, де Меган вийшла заміж за принца Гаррі.

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Інсайдери стверджують, що використання однієї й тієї ж машини на таких різних заходах було неприємним «збігом» для нареченої Меган. А наближені до королівської династії жартували, що це своєрідна помста з боку придворних слуг за погане ставлення до них від герцогині Меган.

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Річ у тому, що Уолліс Сімпсон досі пам'ятають як суперечливу фігуру в історії британської королівської родини. Саме через любов до цієї жінки Едуард VIII зрікся трону. Всі родичі Едуарда виступали проти цього весілля через те, що колись Сімпсон вже була одружена.

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Водночас через зречення Едуарда VIII від престолу новим королем Великобританії несподівано для народу та самого принца став Георг VI. Після смерті короля 1952 року правити стала його донька — Єлизавета II.

Найрізноманітніші чутки навколо Уолліс Сімпсон, до яких щоразу приплітали Віндзорів, призвели до того, що принцесу Маргарет (вона ж сестра покійної королеви Єлизавети) попросили не бути на похороні самої Уолліс. Якось Маргарет навіть сказала: «Дві людини, які завдали мені найбільше неприємностей у житті, — це Уолліс Сімпсон і Гітлер».

За словами інсайдерів, через кілька місяців після весілля Меган стало відомо про прикрий інцидент, і її цілком могло образити не тільки порівняння весілля і похорону через вибір автомобіля, але й її уподібнення до Уолліс. Попри свій норовливий характер, герцогиня не хотіла бути схожою в очах публіки на скандальну розлучницю принца та його королівської родини. Але, на жаль, все саме так і сталося.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл зізналася, що соціальні мережі є її основним страхом. Як мати двох дітей вона боїться за їхню безпеку, адже зараз соцмережі грають дуже велику роль у житті кожної людини. Й дуже часто там є страшні речі, особливо для дітей.

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