«Життя буде вихором»: відомий актор розповів про пораду, яку дав Меган Маркл перед її весіллям із принцом Гаррі

Поки вони грали батька і доньку в серіалі «Костюми» протягом семи сезонів, Венделл Пірс взяв на себе сміливість дати Меган Маркл, чоловіку якої більше не довіряє королівська сім’я, кілька батьківських порад. 60-річний Пірс пригадав момент, коли він говорив з Маркл про побачення з принцом Гаррі під час зйомок.

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«Я завжди згадую останній день роботи з Меган, коли ми знімали весільну сцену перед її заручинами з принцом, — пояснив Пірс. — Я сказав: «Меган, твоє життя буде вихором. Ти будеш у цій бульбашці».

Актор хотів запевнити Маркл, що навіть якщо її життя змінюється через стосунки, в яких вона перебуває, вона завжди може звернутися до нього і будь-якого іншого актора «Костюмів», якщо їй потрібна підтримка, пише Us Weekly.

«Я сказав їй: «Я просто хочу, щоб ти пам'ятала, що б не сталося, у тебе завжди є друзі, і я сподіваюся, що ти зараховуєш мене до їх числа. Я дуже вдячний, що зміг сказати їй це перед бурхливими заручинами, весіллям і тим, як вона стала герцогинею».

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У той час як Маркл, яка грала помічницю юриста Рейчел Зейн у «Костюмах», покинула серіал під час сьомого сезону, Венделл Пірс, який з'явився в ролі її батька, адвоката Роберта Зейна, залишився ще на два сезони, перш ніж шоу закінчилося в 2019 році.

Пірс зізнався, що підтримувати зв'язок зі своєю екранною донькою після того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі в травні 2018 року, було важко, але тепер, коли пара віддалилася від королівської сім'ї і переїхала до Каліфорнії, він зміг возз'єднатися з нею.

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«Ми були разом на публічному заході, і вона отримувала нагороду, — зазначив актор. — Було дуже приємно побачити їх, тому що є публічні особи, а є ті двоє, яких я знаю».

Після від'їзду з Голлівуду Меган Маркл не повернулася до жодної великої ролі на телебаченні чи в кіно, але вона щойно зареєструвала торгову марку стилю життя American Riviera Orchard, під якою планує продавати низку товарів для дому, зокрема столові прилади, кулінарні книги та консервовані продукти харчування.

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Раніше експерт пояснив причини падіння популярності Меган та Гаррі.

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