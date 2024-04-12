Освячував російські танки під час боїв за Київ: засуджено колаборанта, який видавав себе за монаха

Реальний термін покарання отримав ще один колаборант, який співпрацював з російським ворогом у період боїв за Київ.



За даними СБУ, під час окупації селища Андріївка у Бучанському районі він вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ.

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Зрадник запропонував окупантам допомогу у війні проти України. Спочатку він «розквартирував» у власному будинку підрозділ російських військових. А потім забезпечував загарбників продуктами харчування та «наводив» на помешкання односельців, які ті потім розграбовували.

Крім того, колаборант освячував колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової. При цьому насправді ніякого відношення до релігійного середовища фігурант не мав.

Зловмисник мав «привілеї» на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів.

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Після звільнення району він залишився у селищі і сподівався «відсидітись» у власному помешканні.

Співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали у квітні 2022 року.

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За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за чч. 4, 6 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зраднику призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, днями на кордоні з Молдовою СБУ затримала екснардепа-«регіонала» Владислава Лукьянова, який намагався виїхати з України. Колишній нардеп публічно виправдовував збройну агресію рф, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Його фірма регулярно сплачувала кошти до бюджету рф у вигляді «податків» та «зборів».

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