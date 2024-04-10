Спробував втекти з України: СБУ затримала екснардепа-«регіонала»

Співробітники Служби безпеки постійно виявляють зрадників, які працюють на російського ворога, а також тих, хто свого часу сприяв збройній агресії росії.

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Так, кіберфахівці СБУ завадили втечі з України колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів», який виступав за референдум на Донбасі.

Ексрегіонала затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку, зазначили у спецслужбі.

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В СБУ не повідомляють про кого саме йдеться, але за словами джерел «Української правди», затриманий ексрегіонал Лук'янов.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ.



Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством.

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Крім того, він надав фсб повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.



Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі.



Його фірма регулярно сплачувала кошти до бюджету рф у вигляді «податків» та «зборів».



Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.



Крім того, зловмисник публічно виправдовував збройну агресію рф, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.



Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон.



Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

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Наразі депутату повідомлено про підозру у виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.



Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Раніше СБУ затримала російського «крота», який намагався влаштуватись до поліції і шпигувати за військовими.

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