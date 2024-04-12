Не Шайло, але теж красуня: Анджеліна Джолі вийшла у світ з донькою Вів’єн

Багатодітна матуся Анджеліна Джолі та її 15-річна дочка Вів'єн відвідали прем'єру бродвейського мюзиклу «Аутсайдери» — спектаклю-адаптації однойменного фільму Френсіса Форда Копполи 1983 року.

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Про це пишуть світові ЗМІ.

Таким чином, актриса вперше за три роки з'явилася на червоній доріжці разом із дочкою Вів'єн. Звичайно, разом їх бачать часто — наприклад, папараці, — але у світ Вів'єн практично не виходить, тому її поява на громадському заході привернула до себе стільки уваги. Але «Аутсайдерів» вони пропустити не могли, адже і Анджеліна, і Вів'єн займалися продюсуванням картини.

На червоній доріжці 48-річна актриса з'явилася у шовковій сукні бронзового відтінку з коричневим кейпом, а Вів'єн одягла синій комбінезон у робочому стилі та кеди, що є посиланням на оригінальну картину. У такому ж разом із ними позував музичний продюсер Джастін Левін. На відміну від інших дітей зірок, молодша дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта не використовує макіяж, виглядає як звичайний підліток і дуже схожа на свого батька у молодості.

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Вів'єн Джолі-Пітт

Бред Пітт у молодості, одна з перших ролей

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Як відомо, Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися у 2016 році. Актор більше не наполягає на спільній опіці над дітьми, а сам суд, через вісім років, наближається до завершення. З прийомними дітьми у Пітта напружені стосунки, але 17-річна біологічна дочка Шайло вирішила жити разом із ним і також пов'язати своє життя з кіноіндустрією.

Нещодавно Анджеліна знову опинилася в центрі скандалу, заявивши про те, що Бред Пітт застосовував до неї фізичне насильство ще до тієї відомої сварки в літаку, що призвело до розлучення пари. Актор не почав мовчати, звинувативши екс-дружину в лицемірстві.

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Діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — не з типових діток, яким заздалегідь прописана карколомна кар'єра в Голлівуді без перешкод і особливих зусиль. Актриса неодноразово приваблювала синів до роботи на Бродвеї — вони асистували у підготовці п'єси, а кілька місяців тому стало відомо, що тепер ця посада перейшла 15-річній дочці Вів'єн. Вона, до речі, сама обрала театральну ниву і цілком успішно впоралася зі своєю першою роботою.

Минулого вечора, на прем'єрі мюзиклу «Аутсайдери», який продюсувала Джолі не без допомоги Вів'єн, зірка «Малефісенти» зізналася, що дівчинка не просто вміло впоралася з обов'язками помічника, а й показала себе як професіонал. Відповідаючи на запитання, хто у великій родині Джолі претендує на звання найбільшого театрального керівника, вона, без сумніву, сказала: «Вив, безперечно. Вона завжди виправить мене, якщо потрібно. Нагадає: «Хіба ти не читала записку? Ми повинні зробити те, що ми повинні пройти через це.»

Вона була дуже крутим помічником і ставиться до цього дуже серйозно. Анджеліна й раніше неодноразово згадувала, що Вів'єн — дуже уважна до своїх обов'язків і до всього, що стосується театру, відноситься з особливою вдумливістю. Не дивно, що вона найбільша шанувальниця театру серед своїх братів та сестер. Крім того, дівчинка не любить бути в центрі уваги, а тому робота поза камерами і за лаштунками — ідеальний для неї варіант.

Нагадаємо, Джолі і Пітт були разом 10 років, два з яких прожили в офіційному шлюбі, виховуючи шістьох дітей — трьох рідних та трьох прийомних.

Після скандального розлучення з Джолі у Бреда Пітта закрутився роман з Інес де Рамон. Нещодавно стало відомо, що голлівудський актор та його кохана почали жити разом. Крім того, пара навіть подумує завести дитину. Кохана Пітта, дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, вже офіційно розлучилася зі своїм колишнім чоловіком.

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