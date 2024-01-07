Хочу бути в курсі будь-якої ситуації: брат Анджеліни Джолі розповів про життя актриси та її дітей

Старший брат Анджеліни Джолі, американський актор і продюсер Джеймс Хейвен заявив, що після скандального розлучення сестри поставив перед собою завдання завжди бути поруч із нею та її дітьми, які потребували його підтримки.

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Анджеліна з братом

Про це він сказав у підкасті «90who10», де в розмові з ведучою виявився несподівано відвертим у питаннях, які раніше залишав без коментарів.

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Коли мова зайшла про його знамениту сестру, Джеймс заявив, що допомога знадобилася в ті дні, коли після розлучення з Бредом Піттом сімейство буквально переслідували папараці.

«Ось тут усе й почалося, все почалося із захисту її, а потім і її дітей, моїх племінниць та племінників. Це якраз довелося на їхні роки становлення, коли їм ледве виповнилося 20. Це може звучати як безумство, але так, я думаю, що це дуже природно почувати себе захищеним. І я просто хочу бути там, поряд із ними. Щоразу, як видається така можливість», — сказав Джеймс.

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А потім продовжив: «Я влаштував своє життя так, щоб бути в курсі будь-якої ситуації. Я хочу бути поруч із ними — чи з нею — хоч би що вона пережила».

Акторка і всі її діти

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Нагадаємо, Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у 2016 році. Вони були разом 10 років, два з яких прожили в офіційному шлюбі, виховуючи шістьох дітей — трьох рідних та трьох прийомних. Найстаршому, Меддоксу, зараз 22 роки, і він на дух не виносить Пітта, який усиновив його. Від прізвища знаменитого батька зреклася його названа сестра, 18-річна Захара, ще одна прийомна дитина Пітта і Джолі. Не хоче спілкуватися з татом і 20-річний Пакс. А ось з рідними дітьми, 18-річною Шайло та 15-річними близнюками Нокс і Вів'єн у Бреда поки що все не так погано. Згідно з інформацією інсайдерів, діти підтримують зв'язок із зірковим батьком, хоч і не зустрічаються з ним особисто.

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