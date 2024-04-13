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Україна

До поліцейських баз даних занесено сотні тисяч ймовірних ухилянтів, ми перевіряємо цих людей, — Клименко

11:44 13 квітня 2024
Комп&#39;ютер

У базах поліції є дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби — правоохоронці мають право доставляти до військкоматів тих, кого оголошено в розшук.

«Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці — але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК», — цитує «Укрінформ» міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко.

Поліція здійснює розшук українців, що ухиляються від мобілізації, які вже отримали на руки повістку, і діє тільки відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.

Міністр додав, що адмінпротоколи щодо цієї групи осіб складають виключно працівники ТЦК.

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Нагадаємо, що тільки на Івано-Франківщині дані близько 40 тисяч осіб внесли до електронного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» як таких, що перебувають у розшуку.

Фото Pixabay

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