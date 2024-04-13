Навчання або робота за фахом не менше ніж на 0,75 ставки: у Міносвіти пояснили, кого не мобілізують

Прийняття в Україні закону про мобілізацію змінить процес мобілізації та призову до війська.У Міністерстві освіти та науки роз'яснили основні аспекти, що стосуються студентів, аспірантів та працівників освіти.

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«Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період: здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти; аспіранти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури», — пояснили у відомстві.

Також, додали у пресслужбі відомства, на особливий період не підлягають мобілізації: наукові і науково-педагогічні працівники з науковим ступенем, які працюють у закладах вищої та фахової передвищої освіти, у наукових установах та організаціях; педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

«Відстрочення від мобілізації діє за умови, якщо вищезгадані працівники працевлаштовані за основним місцем роботи у відповідних закладах чи установах не менш як на 0,75 ставки», — уточнили у МОН.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кабмін встановив нову доплату військовим.

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