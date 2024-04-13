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Шоу-бізнес

Не словом, а ділом: Даша Астаф'єва відповіла хейтерам, які розкритикували її «ненатуральну» попу (відео)

15:31 13 квітня 2024
Даша Астаф’єва

Відома співачка Даша Астаф’єва, яка під час війни взяла паузу в співочій кар’єрі та зайнялася волонтерством, відповіла на звинувачення хейтерів в тому, що в неї ненатуральні сідниці.

Вона в Instagram виклала відео із спортзалу де показала, яким чином її сідниці стали виглядати так, як вони виглядають сьогодні. Артистка зазначила, що вже 9 років проводить у тренувальному залі постійні тренування. І саме завдяки цьому її тіло має підтягнутий вигляд.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dasha Astafieva (@da_astafieva)

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Фоловери в коментарях активно коментують нові відео співачки.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Даша Астаф’єва зізналась, коли повернеться на сцену. Також у ЗМІ потрапила інформація про те, що артистка нібито таємно вийшла заміж.

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