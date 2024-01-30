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«Із розбитим серцем відмовляю»: Даша Астаф’єва зізналась, коли повернеться на сцену

13:55 30 січня 2024
Даша Астаф’єва

Даша Астаф’єва, яка під час війни взяла паузу в співочій кар’єрі та зайнялася волонтерством, випускає українські аудіокниги, відреагувала на запити прихильників та пояснила своє рішення. За словами артистки, зараз вона бачить такої можливості. І не лише проблеми з голосом. Як зізнається співачка, вона не може одягати яскраве вбрання та співати веселі пісні.

«Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: „Аво-авокадо, ммм“. Я не проти артистів, у жодному разі. Люди заробляють гроші, платять податки, дають робочі місця, збирають гроші на армію — усе це зараз надважливо. І тим більш їхня робота корисна для українців — від одного „Єдиного марафону“ можна стріхою потекти, треба споживати різний український контент, і розважальний теж. Треба відчувати життя, співати та радіти, відволікатися та набиратися сил», — пише Даша в інстаграмі.

Вона звертається до української літератури та підкреслює, що мистецтво завжди відображало зріз суспільства, історичні етапи життя. На її думку, сучасне мистецтво має відображати реалії сьогодення.

«Мистецтво — це завжди зріз сучасності. Про що писати авторам в окопі? Про що малювати художникам, чиї друзі загинули? Про що казати кріпакам? Звичайно, про свій біль, несправедливість, почуття й життя, яке відбувається тут і зараз. Саме тому так важко читати історичні твори — вони про такі ж тяжкі часи, які ми переживаємо зараз. Мені хочеться створювати не лише розважальний та освітній українській контент, але й бути частиною „зрізу часу“. Бути потрібною та корисною сьогодні, аби завтра це теж мало сенс», — пояснює Астаф’єва.

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Проте вона не відкидає, що колись може знову вийти на сцену. Але вже після перемоги.

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Раніше Астаф’єва обурилася контентом знаменитостей у соцмережах. Вона вважає, що замовчувати війну — це злочин.

Фото: instagram.com/da_astafieva

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