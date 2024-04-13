Використовуйте ці чотири підживлення — і яблуні завалять вас урожаєм

Яблуні є на городах у багатьох українців. Для того, щоб збирати рясний урожай яблук, яблуні потрібно регулярно підживлювати, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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Добрива для гарного врожаю яблук

Рецепт 1

Підживлення попелом — 1,5−2 кг попелу на кожен 1 кв. метр проекції крони (внести до ґрунту).

Рецепт 2

Добавка до поливу — 1 ст. ложка азофоски на 10 л води. Ηopма — 20−30 л на дерево у віці 8−10 років.

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Рецепт 3

Оздоровлювальне підживлення — темно-рожевий розчин марганцівки. Поливати 1 раз на місяць для дезінфекції і стимулювання кількості кореневої системи.

Рецепт 4

Органічний коктейль — 2 відра навозу і відро зеленої скошеної трави закладають в 200-літрову бочку, заливають водою і зброджують протягом 2 тижнів. Γотовий настій розбавляють у співвідношенні 1:10. Ηорма разового поливу: під молоді яблуні (2−5 років) — по 2,5−3 відра, під дорослі (7−10 років) — по 4−5 відер.

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Як писали «ФАКТИ», раніше садівник Віталій Поймало розповів, як треба доглядати яблуні, щоб мати гарний урожай.

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