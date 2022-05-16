Щоб яблуні ломилися від урожаю, підгодуйте їх цим засобом раз на п'ять років (відео)

Стимулювати ріст яблунь можна препаратами з додаванням сечовини, а також суперфосфатом та фосфатом калію.

Про другий спосіб розповідається на каналі «Дачні поради». Авторка стверджує, що «яблуні будуть ломитися від урожаю»: «Підгодовувати варто як молоді, так і старі дерева. Але потрібне підживлення яблуням не щороку: достатньо вносити добрива раз на п'ять років. Цього вистачить, щоб плоди росли великими і здоровими».

Авторка каналу радить підгодовувати яблуні навесні відразу після сходу снігу. Якщо садівник не мав такої можливості, то можна це робити і пізніше. Для цього потрібно викопати навколо дерева канавку або окремі ямки и глибиною у багнет лопати.

«Я зазвичай використовую суперфосфат та фосфат калію. Для одного дерева буде достатньо по 0.5 кг кожного добрива», — каже авторка каналу. Вона також розповіла, що вносить деревну золу.

Раніше городникам, які займаються вирощуванням полуниці, радили використовувати аспірин, щоб підвищити врожайність. А для підживлення смородини — крохмаль, який містить величезну кількість калію, необхідного для нормального росту куща.

Фото Pixabay

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