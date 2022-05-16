31.78 / 31.19 32.98 / 32.42
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Щоб яблуні ломилися від урожаю, підгодуйте їх цим засобом раз на п'ять років (відео)

11:13 16 травня 2022
Яблуня

Стимулювати ріст яблунь можна препаратами з додаванням сечовини, а також суперфосфатом та фосфатом калію.

Про другий спосіб розповідається на каналі «Дачні поради». Авторка стверджує, що «яблуні будуть ломитися від урожаю»: «Підгодовувати варто як молоді, так і старі дерева. Але потрібне підживлення яблуням не щороку: достатньо вносити добрива раз на п'ять років. Цього вистачить, щоб плоди росли великими і здоровими».

Авторка каналу радить підгодовувати яблуні навесні відразу після сходу снігу. Якщо садівник не мав такої можливості, то можна це робити і пізніше. Для цього потрібно викопати навколо дерева канавку або окремі ямки и глибиною у багнет лопати.

«Я зазвичай використовую суперфосфат та фосфат калію. Для одного дерева буде достатньо по 0.5 кг кожного добрива», — каже авторка каналу. Вона також розповіла, що вносить деревну золу.

Раніше городникам, які займаються вирощуванням полуниці, радили використовувати аспірин, щоб підвищити врожайність. А для підживлення смородини — крохмаль, який містить величезну кількість калію, необхідного для нормального росту куща.

Фото Pixabay

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

місячне затемнення

Настає час «зірки диявола»: що робити?

Цвіль на стіні

Позбавте свій будинок від цієї гидоти: як швидко та ефективно прибрати цвіль зі стін та стелажів у коморі або у погребі (відео)

Архівне фото

Зеленський приміряв «панамку Калуша» і спричинив фурор у мережі: «Він точно щось знає!»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.