Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, життя яких у квітні перевернеться «з ніг на голову»

Астрологи, які раніше розповіли, як зміниться життя людей після закриття коридору затемнень, назвали знаки зодіаку, життя яких у квітні перевернеться з ніг на голову.

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Риби

Юпітер управляє вашим сектором статусу та кар'єри, і наприкінці квітня з'єднується з Ураном у секторі спілкування та поїздок. Ви можете змінити кар'єру, почавши активніше займатися блогерською діяльністю. Також ви можете отримати іноземний документ або громадянство, що принесе вам новий статус. Для Риб квітень стане місяцем найважливіших знайомств, причому або в Інтернеті або з іноземцями. І саме ці люди можуть повністю змінити вашу долю, завдяки їм ви навіть можете наважитися на переїзд, інформує Ukr.Media.

Лев

Великий Стелліум у Тельці відбувається у вашому будинку призначення та професійного статусу, тому ви раптово можете отримати просування по роботі або просто набудете серйозної популярності. Для тих Левів, які чекають на рішення цивільного типу, саме кінець квітня може стати зламом реальності — великий пласт життя залишиться позаду, можуть навіть різко змінитися відносини з партнером, і ви швидко ухвалите рішення про розлучення.

Телець

На вас чекає справжній прорив у кар'єрі, адже Уран та Юпітер з'єднуються у вашому знаку з 19 по 22 квітня. Це означає, що саме цими днями ви буквально можете змінити свою діяльність через пропозицію керівника. Наприклад, очолити філію компанії, а може отримати різке запрошення по роботі за кордоном. Для Тельців, які не займаються кар'єрою, квітень може принести трансформацію статусу: йдеться про швидке рішення про розлучення, оскільки Юпітер управляє сектором трансформації.

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Овен

Цього місяця у вас є всі шанси взяти серйозну кар'єрну висоту, адже після затемнення 8 квітня Марс починає повільний рух до вашого знаку. До кінця місяця ви будете перебувати в роздумах, які будуть спрямовувати вас до обмірковування реальної мети в житті. Все через Ретроградний Меркурій у вашому знаку, який лише до 25 квітня допоможе вам отримати ясну відповідь щодо вашого призначення, а також збільшення зарплати.

Скорпіон

Багато чого у вашому житті зміниться до невпізнання у квітні, тому що весь місяць Юпітер і Уран будуть йти на з'єднання у вашому секторі відносин, і рівно в Повний місяць у Скорпіоні, 24 квітня, трапиться щось неймовірно значуще для вас. Швидше за все, зміна вашого статусу прийде через стосунки: ви можете розлучитися, одружитися або дізнатися про вагітність. Для багатьох Скорпіонів кінець квітня стане точкою неповернення — життя ніколи не буде колишнім, ніби доведеться залишити одну частину себе в минулому.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали східний гороскоп на тиждень з 15 по 21 квітня, а також назвали знаки зодіаку, в чиє життя скоро постукають любов та добробут, а також — кого у квітні засипле грошима.

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