Стрільцям — грошові надходження, Водоліям — вдалі поїздки, а Овнам — нові знайомства: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 14 квітня

Друга неділя місяця, 14 квітня, обіцяє бути вдалим у діловому плані днем, впевнені астрологи.



Дарма, що вихідний, сьогодні можна зайнятись вирішенням робочих питань. Крім того, цілком ймовірна поява цікавих пропозицій щодо нового місця роботи, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня можуть виникнути несподіванки, і не всі люди підтримають ваші ідеї. Важливо боротися за свої проєкти, але не варто ризикувати надто сильно. Можливі нові знайомства.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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Тільцям не слід зациклюватися на дрібницях і приділити увагу найважливішим завданням. Будьте обережні у фінансових питаннях та намагайтеся налагодити стосунки з близькими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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Уникайте перевтоми, щоб не зіпсувати настрій. Будьте обережні з обіцянками оточення та контролюйте свої емоції. Рішення особистого характеру приймайте самостійно.

Рак (22 червня — 22 липня)

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Можливі конфлікти у першій половині дня, тому намагайтеся уникати провокацій та знаходити компроміси. Рішення особистого характеру приймайте самостійно.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня Левам варто відпочити, повеселитися з друзями, але не варто розраховувати на продуктивну роботу. Помилки можуть бути не прощені, і можливі суперечки з другою половинкою. Важливо зберігати спокій.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День буде цікавим, але трохи неспокійним. Для Дів буде можливість допомогти іншим та зробити багато корисного. Вдалі покупки та можливі романтичні історії можуть освіжити настрій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези можуть переживати через дрібниці, але заняття корисними справами допоможе впоратися з хвилюваннями. Важливі рішення краще відкласти. Розповідати близьким про тривоги та отримувати їхню підтримку — гарна ідея.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони можуть бути чутливими цього дня, тому важливо контролювати емоції. Рішення приймайте самостійно і у вас з'являться нові можливості при правильному підході.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День буде сприятливим з появою нових ідей, планів та вирішенням старих проблем. Можливі грошові надходження, які допоможуть здійснити незаплановані покупки та збільшити прибутки.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Вдалий день дозволить вирішувати складні завдання, отримувати цікаві пропозиції та робити корисні поїздки. Інтуїція буде цінним порадником.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Плідний день для прийняття складних рішень, розбору складних ситуацій та вдалих коротких поїздок. Час для романтики.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Спокійний день для завершення справ, покращення фінансового стану, відновлення зв'язків та занять спортом. Оздоровчі заходи будуть особливо корисними.

Позавчора, в п'ятницю, Анжела Перл спілкувалась зі своїми шанувальниками і дала їм пораду про те, як людина може стати щасливою незалежно від того, під яким сузір'ям народилась.

І всім, на кого справили враження слова астрологині, можна порадити наблизитись до «стану щастя» за допомогою прослуховування нової української музики.

Тим більше що в кінці минулого тижня Андрій Кравченко випустив нову пісню у «стилі молодого Олега Винника».

А співак Teslenko, який раніше розповідав про значення старих фотографій у житті людини, засмутив історією про нещасливе кохання, коли двоє людей перестали бути закоханими, і стали «колишніми».

Ще одна, «майже трагічна» пісня — нова версія старого хіта від Jonych & Ципа Банда про те, як у житті молодого чоловіка відбувається «суцільний день байбака», і він втрачає відлік дням, не відчуваючи, коли на зміну понеділку приходить п'ятниця.

Доповнити «культурну програму», звичайно, можна буде протягом дня, коли з'являться нові хіти (чи просто пісні) від українських виконавців.

Тим більше, що скоро в життя деяких людей постукають любов та добробут, а їх самих накриє лавина щастя.

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