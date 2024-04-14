Заплатите втричі більше: кому доведеться платити за електрику по 8,79 грн за кВт

В Україні можуть знову запровадити погодинні відключення світла з метою збалансування енергосистему, попередили у ДТЕК.

Але, схоже, деякі «народні умільці» намагаються винайти свої власні способи «збалансування» системи, тільки з користю для власної кишені, попередили фахівці одного з обленерго.



Як виявилося, останнім часом побільшала кількість несумлінних споживачів, які з метою заощадити гроші споживають електроенергію в обхід приладу обліку. Крадіжка електрики дуже швидко виявляється енергетиками, а покарання для таких громадян є дуже фінансово витратним.

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Так, фахівці обленерго попереджають, що споживачі, які будуть спіймані на крадіжці світла, будуть змушені розрахуватися за спожиті кіловати за цінами, вищими за ринкові.

Наприклад, якщо чесний споживач платить за фіксованим тарифом 2,64 гривні за кВт/год, то для порушника цінник буде в рази вищим — до 8,79 гривні за кВт/год.

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«Споживачі, які наважились на порушення правил роздрібного ринку електричної енергії (крадіжку), не просто розрахуються за крадене, а ще й заплатять за ціною, що вище ринкової. Для побутових споживачів ціна виходить майже втричі вища — не 2,64 грн./кВт*год, а від 6,03 до 8,79 грн./ кВт*год», — йдеться у повідомленні.

Тобто, «хитрунів» може чекати «подарунок» у вигляді космічного рахунку за використану електроенергію. Тому варто добре подумати, чи варто вдаватися до крадіжки, якщо за це потім добре покарають гривнею.

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Як повідомляли «ФАКТИ», частині українців готують нововведення по платіжках. Комунальники планують запровадити для населення двоставковий тариф на теплову енергію.

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