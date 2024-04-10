Платити доведеться навіть влітку: частині українців готують нововведення по платіжках за опалення

Окрім скасування мораторію на заборону відключення абонентів за борги з комуналки, українцям, схоже, готують ще один «сюрприз». Комунальники планують запровадити для населення двоставковий тариф на теплову енергію.

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Нововведення поки що буде запроваджене не по всій Україні, а лише в одному місті — Миколаєві. Про це йдеться на офіційному сайті міста.

Але, як показує досвід, якщо там «експеримент» покаже гарний результат, його будуть намагатися запровадити і в інших населених пунктах.

Ініціатором запровадження нововведення став директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, який заявив, що підприємство робитиме необхідні кроки, аби перейти на двоставковий тариф для населення та агітувати споживачів робити термомодернізацію.

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«Цей тариф має дві складові — умовно постійні витрати, які несе підприємство, а також це паливна частина (оплата за енергоносії). Цей платіж можна буде розбити на 12 місяців, тобто люди платитимуть протягом року, а зимою буде паливна частина», — пояснив керівник підприємства.

Тобто споживачів хочуть змусити компенсувати витрати, які зараз несе підприємство. Тому і доведеться платити навіть у літні місяці.

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Причина в здійсненні таких непопулярних кроків в тому, що нинішній тариф на теплопостачання економічно необґрунтований.

Зараз побутові споживачі платять за тепло за тарифом 1999,08 грн/Гкал. Разом з тим економічно обґрунтована ціна — 2956, 88 грн/Гкал.

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Водночас варто зазначити, що перегляд тарифів на опалення, газ та гарячу воду заборонено мораторієм. Але у Нацбанку ділилися прогнозом, згідно з яким мораторій може бути скасовано вже наступного року.

Нагадаємо, у ЗМІ нещодавно з'явилася інформація щодо підвищення тарифів на електрику. В Міненерго вже спростували чутки, повідомив, що наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється.

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