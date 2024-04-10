38.85 / 39.36 42.23 / 42.91
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Платити доведеться навіть влітку: частині українців готують нововведення по платіжках за опалення

11:45 10 квітня 2024
гроші

Окрім скасування мораторію на заборону відключення абонентів за борги з комуналки, українцям, схоже, готують ще один «сюрприз». Комунальники планують запровадити для населення двоставковий тариф на теплову енергію.

Нововведення поки що буде запроваджене не по всій Україні, а лише в одному місті — Миколаєві. Про це йдеться на офіційному сайті міста.

Але, як показує досвід, якщо там «експеримент» покаже гарний результат, його будуть намагатися запровадити і в інших населених пунктах.

Ініціатором запровадження нововведення став директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, який заявив, що підприємство робитиме необхідні кроки, аби перейти на двоставковий тариф для населення та агітувати споживачів робити термомодернізацію.

РЕКЛАМА

«Цей тариф має дві складові — умовно постійні витрати, які несе підприємство, а також це паливна частина (оплата за енергоносії). Цей платіж можна буде розбити на 12 місяців, тобто люди платитимуть протягом року, а зимою буде паливна частина», — пояснив керівник підприємства.

Тобто споживачів хочуть змусити компенсувати витрати, які зараз несе підприємство. Тому і доведеться платити навіть у літні місяці.

РЕКЛАМА

Причина в здійсненні таких непопулярних кроків в тому, що нинішній тариф на теплопостачання економічно необґрунтований.

Зараз побутові споживачі платять за тепло за тарифом 1999,08 грн/Гкал. Разом з тим економічно обґрунтована ціна — 2956, 88 грн/Гкал.

РЕКЛАМА

Водночас варто зазначити, що перегляд тарифів на опалення, газ та гарячу воду заборонено мораторієм. Але у Нацбанку ділилися прогнозом, згідно з яким мораторій може бути скасовано вже наступного року.

Нагадаємо, у ЗМІ нещодавно з'явилася інформація щодо підвищення тарифів на електрику. В Міненерго вже спростували чутки, повідомив, що наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється.

69

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фата нареченої

Тюль стане білішим за фату нареченої: як випрати найбруднішу фіранку простим та економним способом (відео)

Лук&#39;янов

Спробував втекти з України: СБУ затримала екснардепа-«регіонала»

Кухонна раковина

Засіб, який очищає каналізацію краще за «крота»: зробіть так, і засори в раковині перестануть бути проблемою

солдат десантно-штурмової роти Григорій Кравчук

Дорога до рідного дому була довгою: десантник із Рівненської області зник безвісти цьогоріч у січні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту