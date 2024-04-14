Деяким пенсіонерам перерахують пенсії заднім числом: коли чекати збільшених виплат

Влітку 2024 року не відбудеться індексації пенсій, проте доплати отримають пенсіонери, які мають право на вікові виплати.

Крім того, з 1 квітня в Україні було заплановано проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють. Вони отримають надбавку за новопридбаний стаж. Тобто, в червні на їх рахунок надійдуть збільшені розміри пенсійних виплат і доплата за попередні місяці (квітень і травень), пише «Судово-юридична газета».

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«З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і на 1 березня 2024 року придбали 24 місяці страхового стажу або відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки», — говориться в поясненні ПФУ.

Також зазначається, що якщо на 1 березня 2024 року було придбано не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватися з того заробітку, з урахуванням якого обчислена пенсія при її призначенні або попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховуватись у тому числі заробіток, який отримує людина, працюючи після призначення/попереднього перерахунку пенсії.

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Якщо після призначення/попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року було придбано менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше ніж через два роки після її призначення/попереднього перерахунку з урахуванням лише придбаного страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Сам перерахунок пенсій запланований на 1 квітня, але його буде здійснено лише тоді, коли з державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року. Зазвичай, ці звіти надходять до 10 травня.

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Тому виплати і «затримаються» до початку червня.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді роз'яснили, чи реально не втратити пенсію за вислугу років, продовжуючи працювати.

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