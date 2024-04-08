Про виплати точно забудете: в ПФУ зробили суворе попередження одній з груп пенсіонерів

В Україні на суму пенсійної виплати впливає кількість років страхового стажу та розмір заробітної плати майбутнього пенсіонера.

Як відомо, громадянам призначають один з видів пенсії. За бажанням, можна перейти з одного виду пенсії на другий, де виплата може бути більшою.

ВІДЕО ДНЯ

Перехід з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що перебувають на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, отриманих органами Пенсійного фонду, нагадує профільне видання.



«Під час переведення з одного виду пенсії на інший, за бажанням особи, може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені у ч. 1 ст. 40 цього Закону № 1058-IV із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), що враховується при призначенні (попередньому перерахунку) попереднього виду пенсії»,— йдеться у матеріалі.

До видання звернулась пенсіонерка, яка працювала вчителем й вийшла на пенсію за вислугою років. Зараз жінці запропонували знову працевлаштуватися за фахом. Її цікавить питання: якщо вона піде знов працювати, чи буде продовжувати отримувати пенсію.

РЕКЛАМА

Юристи нагадують, що пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Якщо людина вийшла на пенсію за вислугою років й вирішила працевлаштуватися знову на роботу, то у такому разі пенсія за вислугою років припиняється.

РЕКЛАМА

Але пенсіонер має можливість перейти на пенсію за віком, якщо він досяг певного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058-IV та продовжувати працювати.

У Пенсійного фонді нагадали, що якщо пенсіонер після того, як вийшов на пенсію за вислугою років, не працював, то розрахунок пенсії проводять за матеріалами пенсійної справи. В такому разі фактично розмір пенсії не зміниться — буде змінено лише вид пенсії.

РЕКЛАМА

Інший випадок, якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років працював, при переведенні на пенсію за віком, за його бажанням, ПФУ може врахувати стаж та заробітну плату, які він набув після призначення пенсії за вислугу років, тобто зміниться коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Але показник середньої зарплати (доходу) залишиться таким самим, що й при призначенні пенсії за вислугу років.

Раніше ми розповідали, кого з пенсіонерів в травні чекає надбавка до пенсії у 944 гривень.

469

Читайте нас у Facebook