Захистять від шкідників і підвищать врожайність: які культури обирати в сусіди для капусти та огірків

Досвідчені дачники знають, що рослини можуть як конкурувати, так і допомагати одна одній рости.

Тому підбір сусідніх культур на городі є важливим моментом при вирощуванні овочів, ягід і фрукті, пише Ukr.Media.

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Відповідні «сусіди» почнуть стимулювати зростання, відганяти шкідників і не допустять виникнення захворювань. Також, вони можуть не тільки збільшити якість врожаю, а й облагородити смак плодів.

Зокрема, капусту добре садити поруч із кущовою квасолею та селерою. Ці види сприятливо діють один на одного, а селера, крім того, захищає капусту від земляних блішок. Кріп, посаджений між рядами капусти, покращує її смак і відлякує гусениць і попелиць. Для капусти також сприятливе сусідство огіркової трави, яка добре впливає на капусту і своїм жорстким волосистим листям відганяє равликів. Дуже гарна супровідна культура для капусти — салат (усі його види). Він також захищає її від земляної блішки.

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Капуста потребує і захисту від різноманітних капустяних метеликів, які відкладають яйця на листках. Відлякати їх можуть ароматичні трави, які своїм сильним запахом маскують запах капусти. Тому навколо посадок капусти рекомендується садити чабер, шавлію, м'яту, гісоп, полин, лікувальну ромашку. Цибуля-порей відлякує гусениць совки. Капусту можна поєднувати на одній грядці з огірками, томатами, шпинатом, буряком, мангольдом, картоплею, цикорієм. З усіх видів капусти кольрабі — найбільш підходящий партнер для столового буряка і поганий сусід для томатів.

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В той же час капуста не поєднується з петрушкою. На листову капусту погано діє пижма.

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Щодо вибору сусідів для огірків, то тут також є свої «хитрощі».

Прянощі



Поруч з огірками потрібно посіяти розмарин, м'яту і базилік, які позитивно вплинуть на смакові якості огірків — зроблять їх більш ароматними та соковитими. Також, для огірків буде корисним сусідство з кропом і петрушкою.

Зелена цибуля

Рослина допомагає уникнути виникнення грибкових інфекцій і розвитку цвілі, адже поширює в повітрі фітонциди. Цибуля оздоровлює атмосферу в теплицях і захищає культуру від шкідників.

Чорнобривці

Яскраві квіти з пряним ароматом — це перші помічники городника.

Чорнобривці приваблюють комах — запилювачів, очищають повітря, запобігають розвитку різних недуг в інших культур, а також проганяють шкідників. Чорнобривці обов'язково мають рости на городі й грядки з огірками не виняток.

Горох та інші бобові

Ці рослини збагачують ґрунт азотом і допомагають огіркам рости. Також вони добре розпушують ґрунт, роблячи його повітряним, що дозволяє кисню проникати до кореневої системи огірків.

І знову-таки, капуста. Огірки й капуста відмінно уживаються на сусідніх грядках і не конкурують між собою за поживні речовини. Коріння капусти забирає живлення з глибини, а коріння огірків поширюється у верхньому шарі ґрунту.

Принагідно нагадаємо, що варто додати в лунку при висадженні розсади томатів.

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