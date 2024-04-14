Додайте це в лунку при посадці томатів, і помідори будуть великими та соковитими

Городники знають, що розсаду перцю, томатів та огірків необхідно підживлювати не тільки після висадки у відкритий ґрунт.

За день до висадки розсади, варто додати у розсадник слабкий розчин марганцю та дріжджів з розрахунку 10 грамів на 10 літрів води, радять фахівці сайту «Дача і дім».

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Добриво з дріжджів слід вносити протягом декількох днів. При посадці томатів у кожну лунку всипати по 220 грамів.

Рекомендується також додати у посадкову яму яєчну шкаралупу. Це допомагає збагатити рослину. Калійне добриво (зола) також корисне для кореневої системи томатів.

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Після висадки розсади кожну лунку слід присипати чорноземом або компостним добривом.

Разом з тим при посадці помідорів у лунку не рекомендується вносити мінеральні добрива. Ці добрива необхідні для росту овочів, але їх не слід вносити безпосередньо у лунку. На ранніх стадіях рослинам потрібно зміцніти та сформувати кореневу систему.

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Раніше ми розповідали, як виростити помідори на балконі.

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