Вбивці «колорадів»: які рослини потрібно посадити біля картоплі, щоб забути про небезпечного жука

Мрія кожного дачника-городника — виростити величезний врожай всіх овочів та фруктів, але особливо картоплі, яка у наші «специфічні» часи стала «другим хлібом» для багатьох людей.

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На жаль, інколи на заваді цим добрим намірам можуть стати не тільки погода, але й шкідники, найбільш небезпечний з яких — колорадський жук. Він не тільки об'їдає надземну частину, а й позбавляє бульби харчування, через що вони виростають дрібними, пише сайт для дачників та аграріїв-професіоналів.

Також, якщо посадки картоплі сильно заселені колорадським жуком, то можна взагалі залишитися без урожаю, тому важливо відразу вживати заходів, які допоможуть скоротити чисельність популяції шкідника.

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Можна боротися зі шкідником за допомогою хімічних засобів, але, якщо ви не використовуєте хімію, то пропонуємо посадити рослини, які відлякують шкідника.

Серед таких рослин — календула, пижмо та чорнобривці. Вони не лише захищатимуть картоплю від навали шкідників, а ще й прикрасять город.

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До речі, календула чудовий сусід не лише для картоплі. Її аромат відлякує багатьох комах, серед яких є колорадський жук. Вона не боротиметься із сусідніми рослинами за поживні речовини у ґрунті, тому не переживайте за врожай.

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Пижмо — це не просто лікарська трава, вона чудово впорається і з жуком колорадським, відлякуючи його від грядок з картоплею.

Чорнобривці — традиційна культура для дачі, але посадіть їх не на клумбі, а на городі і відразу побачите явний результат.

Нагадаємо, що також для боротьби з колорадським жуком можна обробити картоплю перед посадкою — в такому випадку «колорадів» може не бути роками.

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