Вбивці «колорадів»: які рослини потрібно посадити біля картоплі, щоб забути про небезпечного жука
Мрія кожного дачника-городника — виростити величезний врожай всіх овочів та фруктів, але особливо картоплі, яка у наші «специфічні» часи стала «другим хлібом» для багатьох людей.
На жаль, інколи на заваді цим добрим намірам можуть стати не тільки погода, але й шкідники, найбільш небезпечний з яких — колорадський жук. Він не тільки об'їдає надземну частину, а й позбавляє бульби харчування, через що вони виростають дрібними, пише сайт для дачників та аграріїв-професіоналів.
Також, якщо посадки картоплі сильно заселені колорадським жуком, то можна взагалі залишитися без урожаю, тому важливо відразу вживати заходів, які допоможуть скоротити чисельність популяції шкідника.
Можна боротися зі шкідником за допомогою хімічних засобів, але, якщо ви не використовуєте хімію, то пропонуємо посадити рослини, які відлякують шкідника.
Серед таких рослин — календула, пижмо та чорнобривці. Вони не лише захищатимуть картоплю від навали шкідників, а ще й прикрасять город.
До речі, календула чудовий сусід не лише для картоплі. Її аромат відлякує багатьох комах, серед яких є колорадський жук. Вона не боротиметься із сусідніми рослинами за поживні речовини у ґрунті, тому не переживайте за врожай.
Пижмо — це не просто лікарська трава, вона чудово впорається і з жуком колорадським, відлякуючи його від грядок з картоплею.
Чорнобривці — традиційна культура для дачі, але посадіть їх не на клумбі, а на городі і відразу побачите явний результат.
Нагадаємо, що також для боротьби з колорадським жуком можна обробити картоплю перед посадкою — в такому випадку «колорадів» може не бути роками.25
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