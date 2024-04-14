Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для британської зірки Дуа Ліпи

Українська режисерка Таню Муіньо, яка вже співпрацювала з такими зірками, як Гаррі Стайлз, Сем Сміт і Дженніфер Лопес, а також допомогла змінити образ артисту Monatik, очолила команду, яка створила новий музичний відеокліп для британської попзірки Дуа Ліпи на пісню Illusion.

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Про це пише «Суспільне».

Кліп на пісню Illusion зняли на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні (Іспанія) — місці, де раніше було створено легендарний відеокліп Кайлі Міноуг Slow. Відео наповнене яскравими танцювальними номерами, захопливими трюками синхронного плавання та підводним дайвінгом.

Дуа Ліпа у кліпі з'являється в стильних літніх образах. Illusion стала третім синглом із майбутнього альбому співачки Radical Optimism, який заплановано випустити 3 травня 2024 року.

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Відео Illusion за десять годин після прем'єри на YouTube набрало 1,2 мільйона переглядів.

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Дуа Ліпа описує свій альбом Radical Optimism як повний оптимізму та натхнення, що поєднує хаотичні моменти сучасності з прагненням до щирості та відвертості. Сама пісня Illusion розкриває ідею впевненості у своїх діях попри спроби інших ввести героїню в оману, символізуючи ігнорування ілюзій.

Нагадаємо, що перед цим режисерка вразила новою роботою для американської реперки Карді Бі. Bongos.

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Фото www.instagram.com/tanumuino/

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