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Шоу-бізнес

Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для британської зірки Дуа Ліпи

17:20 14 квітня 2024
Таня Муіньо

Українська режисерка Таню Муіньо, яка вже співпрацювала з такими зірками, як Гаррі Стайлз, Сем Сміт і Дженніфер Лопес, а також допомогла змінити образ артисту Monatik, очолила команду, яка створила новий музичний відеокліп для британської попзірки Дуа Ліпи на пісню Illusion.

Про це пише «Суспільне».

Кліп на пісню Illusion зняли на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні (Іспанія) — місці, де раніше було створено легендарний відеокліп Кайлі Міноуг Slow. Відео наповнене яскравими танцювальними номерами, захопливими трюками синхронного плавання та підводним дайвінгом.

Дуа Ліпа у кліпі з'являється в стильних літніх образах. Illusion стала третім синглом із майбутнього альбому співачки Radical Optimism, який заплановано випустити 3 травня 2024 року.

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Відео Illusion за десять годин після прем'єри на YouTube набрало 1,2 мільйона переглядів.

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Дуа Ліпа описує свій альбом Radical Optimism як повний оптимізму та натхнення, що поєднує хаотичні моменти сучасності з прагненням до щирості та відвертості. Сама пісня Illusion розкриває ідею впевненості у своїх діях попри спроби інших ввести героїню в оману, символізуючи ігнорування ілюзій.

Нагадаємо, що перед цим режисерка вразила новою роботою для американської реперки Карді Бі. Bongos.

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Фото www.instagram.com/tanumuino/

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