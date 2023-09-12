Українська режисерка зняла провокаційний кліп для зухвалої реперки Карді Бі
Українська режисерка Таню Муіньо, яка нещодавно зняла кліп для суперзірки Гаррі Стайлза, вразила новою роботою для американської реперки Карді Бі. Bongos — це вже четвертий їхній кліп. Цього разу реперка записала дует з виконавицею Megan Thee Stallion.
Відео вийшло дуже яскравим, зухвалим та провокаційним. Зірки разом з пишними дівчатами з шоу-балету виконали відверті танці на пляжі. Тверк у їхньому виконанні — то вибухово. Також дівчата вразили сміливим вбранням від світових брендів Emilio Pucci та Jacquemus, які підкреслили їхні апетитні форми.
Усього за чотири дні після прем'єри відеоробота зібрала більше 9 мільйонів переглядів на YouTube-каналі Cardi B.
Нагадаємо, Таню Муіньо була двічі номінована на премію «Гремі».
Раніше режисерка знімала кліпи також для Елтона Джона, працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Lizzo, The Weeknd.100