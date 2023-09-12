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Шоу-бізнес

Українська режисерка зняла провокаційний кліп для зухвалої реперки Карді Бі

16:52 12 вересня 2023
Кадр з кліпу Карді Бі

Українська режисерка Таню Муіньо, яка нещодавно зняла кліп для суперзірки Гаррі Стайлза, вразила новою роботою для американської реперки Карді Бі. Bongos — це вже четвертий їхній кліп. Цього разу реперка записала дует з виконавицею Megan Thee Stallion.

Відео вийшло дуже яскравим, зухвалим та провокаційним. Зірки разом з пишними дівчатами з шоу-балету виконали відверті танці на пляжі. Тверк у їхньому виконанні — то вибухово. Також дівчата вразили сміливим вбранням від світових брендів Emilio Pucci та Jacquemus, які підкреслили їхні апетитні форми.

Усього за чотири дні після прем'єри відеоробота зібрала більше 9 мільйонів переглядів на YouTube-каналі Cardi B.

Нагадаємо, Таню Муіньо була двічі номінована на премію «Гремі».

Раніше режисерка знімала кліпи також для Елтона Джона, працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Lizzo, The Weeknd.

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