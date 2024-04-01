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Шоу-бізнес

«Почуваюся на 26»: Дмитро Монатік змінив образ

13:39 1 квітня 2024
Монатік

Відомий український мультиартист Дмитро Монатик, який нещодавно зробив зізнання, здивував перевтіленням. Музикант схуд та став блондином. За словами Дмитра, це він зробив задля участі у новому проєкті, який створює разом з популярною українською кліпмейкеркою Танею Муіньо, яка стала авторкою нового відео Дантеса. Нещодавно Дмитро відсвяткував своє 38-річчя, але каже, що почувається значно молодше.

«Багато чого змінилось і в голові, і в душі, — зізнався Монатік у „Сніданку з 1+1“. — Приємно згадати молодика, який дуже хотів доносити свою музику, і це мені вдалося. Я уявляв виступи на великих аренах, часто сумнівався, але якщо рухатись, то все вийде».

Першими з днем народження музиканта привітали сини та дружина.

«Для мене гарний подарунок — розуміти, що ти не один, — зізнався Дмитро. — Я не боюся віку. Не відчуваю себе на 38 років. Мені здається, я зупинився на 26. Я так відчуваю всередині. Страшні не 40 років, страшно — не побачити той вік…»

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Зараз співак працює над четвертим студійним альбомом «Вічно танцююча людина». Дмитро зізнався, що зараз часто уявляє, як святкує Перемогу великим концертом, з яким поїде по всім містам України.

Нагадаємо, нещодавно вийшов трек, який розірвав соціальні мережі.

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