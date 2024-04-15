Російські військові масово зникають у Херсонській області: що сталося

Росіяни продовжують проводити заходи щодо посилення фільтраційних заходів у населених пунктах, які розташовані поблизу кордону з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляє рух спротиву «Атеш».

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«Підрозділи росгвардії отримали вказівку відловлювати українських партизанів, які передають інформацію про місця базування особового складу російських окупаційних військ. Також у населеному пункті відзначається зникнення російських бійців. За офіційними доповідями, які надходили в угруповання вс рф „Днепр“, окупанти відмовляються виконувати бойові завдання і самовільно залишають місця тимчасової дислокації. Примітно те, що ті, хто офіційно проходив за паперами як СЗЧ (самовільно залишив частину), пізніше виявлялися на окупованій території Херсонської області».

Агенти руху спротиву також відзначають прибуття великої кількості особового складу окупаційної армії в Новоолексіївці.

«Ці бійці розміщуються у вільних покинутих будинках. Більшість із них мають множинні татуювання на тілі. Місцеве населення вважає, що це люди, які раніше перебували в місцях позбавлення волі».

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Раніше повідомлялося, що ГУР та рух опору провели успішну операцію в окупованому Мелітополі.

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