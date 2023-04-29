У Скадовську та Лазурному окупанти проводять масові обшуки житла українців та перевіряють мобільні телефони, — Генштаб

Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Нашими захисниками знищено 21 крилату ракету, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударних дрони. Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині. За попередньою інформацією загинуло понад 20 цивільних осіб, серед них 4 дітей. Під завалами залишаються люди, тривають пошукові роботи. Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог також ворог завдав 36 авіаційних ударів. Застосовуючи керовані авіаційні бомби, росіяни атакували Чернігівщину, внаслідок чого в населеному пункті Костобобрів розбомбили 8 цивільних будинків. Окрім того, ворог здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби рашисти здійснили 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південіше Діброви.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Є загиблі та поранені серед мирних людей, пошкоджено житлові будинки.

Російські окупанти продовжують мародерствувати на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів.

Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне. Там проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.

Станом на ранок суботи, 29 квітня, втрати особового складу ворога склали понад 190 тисяч військових убитими.

Фото Генштаба

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов, говорячи про запланований контрнаступ Сил оборони України, зазначав, що це «буде швидко».

А старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Франц-Стефан Гаді зазначав, що саме перший день контрнаступу буде найдовшим та покаже, чи буде він успішним.

Фото Генштаба ЗСУ

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