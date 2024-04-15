Легковики не знадобляться: у Раді пояснили, які автомобілі вилучатиму у громадян на потреби ЗСУ

Під час дії воєнного стану держава може вилучати транспортні засоби у громадян для потреб Сил оборони України. Відповідне положення й раніше було у законодавстві, такі норми додали й до законопроекту № 10449 про мобілізацію в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський в коментарі OBOZ.UA. зазначив, що йдеться про спеціальні ТЗ і що 90 відсотків громадян це не торкнеться.

«Конституція України допускає обмеження прав свобод людини і громадянина. В тому числі, акцентую вашу увагу, в питаннях володіння і користування, розпорядження своєю власністю, держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Це правило, за великим рахунком, існує в нинішньому законі про мобілізацію, яке передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян», — зауважив Веніславський.

Йдеться про тимчасове вилучення або безповоротне, але з компенсацією вартості. Втім, якщо транспортний засіб є єдиним у громадянина, його не вилучатимуть. На потреби армії можут вилучати виключно спеціфічний транспорт, а не, наприклад, звичайні легковики.

РЕКЛАМА

«Мова йде про вантажні автомобілі для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, яка може забезпечувати чи здійснювати інженерні забезпечення Збройних Сил. І про позашляховики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає. Тому ніхто не буде вилучати звичайні автомобілі легкові, які є в громадян», — зазначив нардеп.

Раніше Веніславський пояснював, що після того, як новий закон про мобілізацію набуде чинності, кожен військовозобов'язаний громадянин України протягом 60 днів зобов'язаний оновити свої персональні дані у ТЦК та СП. Якщо цього не станеться, військкоми можуть сповістити громадянина про необхідність здійснення цієї процедури шляхом надсилання повідомлення через поштову скриньку. Це вважатиметься належним інформуванням особи.

РЕКЛАМА

Ілюстративне фото зі сторінки командування Об'єднаними Силами ЗСУ

РЕКЛАМА

352

Читайте нас у Facebook