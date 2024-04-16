Дівам — важлива інформація, Козерогам — вигідні угоди, а Тельцям — вдалі покупки: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 16 квітня

Третій вівторок місяця, 16 квітня, подарує представникам багатьох знаків Зодіаку позитивні емоції, впевнені астрологи.

Для цього сьогодні рекомендується бути терплячими та стриманими по відношенню до інших людей. Це допоможе уникнути конфліктів та навести лад в своїй душі, радить відома астрологиня Анжела Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Має бути напружений день, можливі суперечки з оточуючими. Відстоювання своєї точки зору може призвести до непорозуміння. Успіх на роботі залежить від самостійної роботи без сторонньої допомоги. В особистому житті варто покладатися на інтуїцію задля досягнення душевної рівноваги до кінця дня.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Тільці зможуть досягти добрих результатів на роботі завдяки своєму вмінню знаходити спільну мову з людьми. Ділові зустрічі будуть успішними, а романтичні побачення піднімуть настрій. Вдалі покупки та вигідні угоди можливі у цей день. Проведення часу з друзями також покращить настрій та принесе корисну інформацію.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Важливо бути обережними на початку дня, щоб уникнути проблем. Самовладання допоможе вирішити проблеми. Позитивні тенденції почнуть посилюватись пізніше, що зробить день придатним для сімейних розмов. Відверте спілкування з партнером допоможе вирішити проблеми, що виникають.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Необхідно приділити увагу сімейним справам на початку дня, можливо, потрібно змінити плани. На роботі можуть виникнути великі труднощі, з якими Раки легко впораються. Увечері варто відпочити, щоб відновити сили, а покупки будуть успішними.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Доведеться докласти максимум зусиль для досягнення успіху, оскільки легких перемог не передбачається. Можливі неприємні події на роботі, доведеться відмовитись від планів. Не завжди вдасться порозумітися з колегами, проте серйозні конфлікти ймовірні. Важливо не піддаватися на маніпуляції та провокації.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цього дня варто діяти без поспіху, аби досягти значних результатів. Дівам доведеться отримати відповіді на хвилюючі питання, але насамперед важливо розібратися в ситуації, аби приймати будь-які рішення. Можливо, з'явиться важлива інформація, яка буде корисною у майбутньому. Також хтось може зробити цікаву пропозицію щодо співпраці. Увечері очікуються приємні візити та зустрічі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Якщо не переоцінити свої можливості, то можна уникнути неприємностей цього дня. Краще не брати на себе забагато обов'язків, щоб не розчарувати оточуючих. Важливо стежити за фінансами та уникати зайвих витрат. Поїздки будуть успішними, а також варто звернути увагу на своє здоров'я.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День обіцяє бути продуктивним для Скорпіонів. З'явиться можливість виконання важливих завдань. Важливо не боятися складнощів та довіряти своїм здібностям. Підтримка від впливових людей можлива, але краще покладатися на власні сили. Можливі несподівані витрати та вирішення юридичних питань.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цього дня важливо виявляти обережність та не приймати спонтанних рішень, щоб уникнути помилок. Деякі старі проблеми можуть виникнути знову, і їх вирішення вимагатиме часу. Спілкування із жінками може бути складним. Краще уникати розмов про особисті справи.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Не варто витрачати час на дрібниці цього дня. Важливо визначити свої пріоритети вранці та зосередитись на важливих завданнях. Можливі нові знайомства, включаючи романтичні. Шанси на вигідні угоди високі. Також можуть з'явитися приємні сюрпризи та подарунки.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Перша половина дня буде успішною на роботі, особливо, якщо діяти самостійно. Не варто укладати сумнівні угоди та робити несподівані покупки. Важливо залишатися уважним та обережним.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День буде сприятливим для Риб. З'явиться можливість привернути увагу оточуючих своїми ідеями. Краще не упускати цієї можливості. Важливо також приділити увагу творчим справам. Можливі вигідні пропозиції та угоди. Увечері варто відпочити та відновити сили.

До списку музичної програми сьогодні можна включити трохи ностальгічну пісню гурту Remy Lights, яка нагадає всім нам довоєнні дні і те, яким був Київ до початку бомбардувань російських окупантів.

На щастя, життя продовжується наперекір війні, і гарні неодружені чоловіки знову співають про кохання, обіцяючи цілувати щоночі.

У відповідь красиві дівчата дають їм найщиріші обіцянки бути завжди поруч.

Більш того, під час війни навіть трапляються справжні чудеса. Так, днями читачі «ФАКТІВ» впізнали у кліпі про п'ятницю-п'яницю гурту Jonych і Ципа Банда відомого виконавця Мирослава Кувалдіна, і запитували що сталося з оком ексфронтмена групи The ВЙО. Виявилося, що Jonych — це рідний брат Мирослава, якого при народженні викрали цигани і вивезли до Закарпаття. І ось через десятки років близнюки зустрілися — як в індійському кіно. І навіть написали про це пісню.

Тож іноді важливо вірити в чудеса. І гороскопи.

До речі, напередодні астрологи розповіли, кому зірки обіцяють покращення матеріального становища вже найближчими днями.

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