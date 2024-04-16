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Суспільство та люди

Велика втрата для країни: помер письменник, публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов

14:54 16 квітня 2024
Капранів

У вівторок, 16 квітня, помер публіцист, письменник та громадський діяч Дмитро Капранов.

Про його смерть повідомив брат Віталій на спільній сторінці братів у Facebook.

«Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро», — написав він.

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Про причини смерті Дмитра Капранова на разі не відомо. Йому було 56 років.

Рідні зазначили, що про місце та час прощання повідомлять завтра.

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Українці висловлюють співчуття родині.

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Брати Дмитро та Віталій Капранови — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та блогери. Вони заснували YouTube-канал «імені Т.Г. Шевченка» про історію України.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року брати Капранови боролися з російськими окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку «Азов».

Нагадаємо, у березні померли відомі українці — науковець, громадський та політичний діяч Ігор Юхновський та політик, колишній народний депутат та очільник Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

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