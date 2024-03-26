Людина-легенда: помер Ігор Юхновський

В Україні, де нещодавно стало відомо про смерть Геннадія Москаля, на 99-му році життя помер відомий науковець, громадський та політичний діяч Ігор Юхновський. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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«Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом. Світла Памʼять», — написав він.

І́гор Рафаї́лович Юхно́вський народився 1 вересня 1925 року. Він був доктором фізико-математичних наук, професором, академіком НАН України, народним депутатом України І-IV скликань, почесним громадянином Львова. Отримав звання Героя України у 2005 році.

Юхновський балотувався у президенти України на виборах 1991 року (посів 5-те місце, 554 719 голосів, 1,74%). Був співзасновником та в. о. Голови Українського інституту національної пам'яті (2006—2010), почесним директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України, почесним доктором Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктором Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року в Україні помер відомий поет Дмитро Павличко.

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