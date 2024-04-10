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Алла Пугачова скоро відвідає рф: в мін’юсті країни не знайшли причин зробити її «іноагентом»

14:20 10 квітня 2024
Пугачова

Після свого дня народження та туру Європою Алла Пугачова збирається ненадовго повернутись до росії.

Про це з посиланням на джерело в оточенні співачки пише пропутінське видання kp.ru.

«Влітку Пугачова планує у справах приїхати на один день до Москви, відвідати господарство. Зустрічатиме її водій, який відвезе співачку на ночівлю до замку», — заявило джерело.

Також чоловік розповів, що замок співачки у селі Грязь знаходиться під пильним наглядом охоронців, садівника та її особистого водія.

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Щоб зберегти видимість постійного проживання, зірка встановила систему «розумного дому», що включає світло у вечірній час, створюючи ілюзію населеності замку.

«За будинком доглядають позмінно два охоронці, на них господарі витрачають не менше 150 тисяч рублів на місяць. Плюс до всього у замок іноді заїжджає садівник, послуги якого коштують приблизно 70 тисяч рублів на місяць», — зазначили знайомі Пугачової.

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Джерела також уточнили, що поряд із замком мешкає водій співачки Ігор Польшиков. Йому Пугачова доручила турботу про свого онукового племінника. На утримання дитини артистка виділяє 200 тисяч рублів щомісяця.

Рішення про приїзд до рф стало можливим завдяки тому, що російський мін'юст не знайшов підстав для включення Алли Пугачової до списку «іноагентів». Про це з посиланням на Телеграм-канали країни-агресора пише українське видання.

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За інформацією журналістів, було подано низку заяв — їх чомусь різні громадські працівники направляли в Генпрокуратуру, а не в міністерство юстиції рф. Тому всі ці доноси — інакше їх назвати і розцінити складно — були спрямовані вже в мін'юст, профільне відомство. Там їх розглянули і дійшли висновку, що жодних підстав заносити Пугачову до списку іноагентів наразі немає.

Як відомо, Пугачова та Галкін не підтримали путіна й виступили проти російської агресії в Україні.

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